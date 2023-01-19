Представниця Пентагону пояснила, чому «немає сенсу» надавати Україні американські танки Abrams

Американські танки Abrams більш вимогливі в обслуговуванні, ніж європейські аналоги – про це сказала на брифінгу 19 січня заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Таким чином вона відповіла на питання про те, чи США нададуть Україні свої танки, як цього очікує Німеччина, аби надати власні танки Leopard.

«З Abrams проблема скоріше в обслуговуванні. Це танк, який потребує авіаційного пального, тоді як Leopard та Challenger – це інші двигуни, їм потрібен дизель, їх легше обслуговувати, вони можуть маневрувати великими площами, перш ніж їм знадобиться дозаправка», – сказала Сінгх.

Читайте також: «Захищаються, як диявол від святої води» – премʼєр Польщі про дозвіл Німеччини на постачання танків

Представниця відомства додала, що американські танки «просто немає сенсу надавати» Україні зараз саме через складність і високу вартість обслуговування.

Говорячи про ймовірність того, що Берлін все ж погодить надання українській армії власних танків, Сінгх відповіла, що це «суверенне рішення Німеччини».

19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків, заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams. А у Білому домі у відповідь Німеччині заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.