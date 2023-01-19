«Очікуємо сильних рішень» – Зеленський про прийдешню зустріч «Рамштайн» 

Президент Володимир Зеленський прокоментував низку повідомлень від партнерів України про надання військової допомоги.

Він вказав на «кілька потужних рішень» низки країн щодо посилення оборони України, зокрема, її артилерії.

«Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет, за NLAW, Archer і БМП», – сказав голова держави.

Він також згадав про рішення Данії надати українській армії гаубиці CAESAR та новий пакет військової допомоги від Литви.

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«І готуємося до завтрашнього «Рамштайну» – очікуємо сильних рішень. Очікуємо на потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів», – додав Зеленський.

Крім того, президент згадав про надання Україні танків. Він подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, який відвідав Київ 19 січня і виступив за надання Україні цього виду озброєння:

«Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовку ланцюжків співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною».

20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.