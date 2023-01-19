Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Молдова закликала союзників допомогти їй з посиленням ППО – ЗМІ

Рештки ракети, яка впала на території Молдови

Молдова закликала союзників допомогти зміцнити її можливості протиповітряної оборони, повідомляє Sky News.

«Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом», – сказала президентка Молдови Майя Санду.

Після останньої масованої російської ракетної атаки 14 січня у Молдові заявили, що в прикордонному Бричанському районі виявили залишки ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України падають на територію Молдови.

Попередні інциденти з падінням залишків ракет у дні, коли РФ атакувала Україну, було зафіксовано в Молдові у жовтні та грудні 2022 року. Також торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила факт порушення повітряного простору Молдови.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG