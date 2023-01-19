Молдова закликала союзників допомогти їй з посиленням ППО – ЗМІ

Молдова закликала союзників допомогти зміцнити її можливості протиповітряної оборони, повідомляє Sky News.



«Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом», – сказала президентка Молдови Майя Санду.

Після останньої масованої російської ракетної атаки 14 січня у Молдові заявили, що в прикордонному Бричанському районі виявили залишки ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України падають на територію Молдови.

Попередні інциденти з падінням залишків ракет у дні, коли РФ атакувала Україну, було зафіксовано в Молдові у жовтні та грудні 2022 року. Також торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила факт порушення повітряного простору Молдови.