Литва очікує на «Рамштайні» оголошень про надання танків Україні – Reuters

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про надання Україні танків Leopard 2 на зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн 20 січня.

«Деякі країни обов'язково надішлють танки Leopard в Україну, це точно», – сказав Арвідас Анусаускас у коментарі Reuters.

За його словами, загальна кількість бронетехніки, оголошеної на «Рамштайні», сягатиме сотень.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «помірно песимістично» налаштований щодо перспективи надання Німеччиною дозволу на реекспорт танків Leopard 2 в Україну.

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Засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України, відбудеться 20 січня. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.