Литва та Латвія нададуть Україні чотири гелікоптери – Мі-8 та Мі-17 відповідно.

«Новий пакет військової підтримки складається з десятків зенітних установок L-70 з десятками тисяч боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Ще цього року ми інвестуємо 40 мільйонів євро на закупівлі на підтримку українських військових. Це буде включати антидрони, оптику, термовізуальні прилади та дрони. Крім того, 2 мільйони євро буде перераховано до Міжнародного фонду Великобританії для фінансування проектів придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, бойові броньовані машини», – йдеться у заяві дев'яти країн Європи щодо військової допомоги Україні.

Загальна вартість майбутнього пакету підтримки від Литви становить 125 мільйонів євро.

Латвія також, окрім двох гелікоптерів Мі-17, планує надати десятки переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) і додаткові елементи протиповітряної оборони, кілька десятків БПЛА, запчастини для М109 гаубиці.

20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.