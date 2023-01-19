Новий міністр оборони Німеччини «не знає» про умову надання танків Україні разом зі США – медіа

Новому міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу невідомо про умову, за якою Берлін погодить надання танків Leopard Україні лише в разі, якщо власні танки нададуть Сполучені Штати – про це він заявив в інтерв’ю каналу ARD, цитує Reuters.

Як сказав урядовець перед зустріччю з міністром оборони США, він не був поінформований про обов’язкову вимогу щодо одночасного надання танків двома країнами.

«Мені невідомо про будь-яку подібну умову», – заявив Пісторіус у відповідь на питання про те, чи Берлін згоден на надання танків лише одночасно з Вашингтоном.

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Українські офіційні особи закликали Німеччину негайно надати бойові танки Leopard 2, щоб відвоювати захоплені Росією території.

19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває під тиском з боку європейських союзників щодо дозволу на експорт танків, заявив американським конгресменам у Давосі, що Берлін поставить Україні важкі танки, якщо США також надішлють танки.

Водночас раніше представник американського Міністерства оборони висловлював сумніви щодо готовності США надіслати Україні танки Abrams. А у Білому домі у відповідь Німеччині заявили, що кожна країна має самостійно ухвалювати рішення про надання військової допомоги Україні.