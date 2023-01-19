«Армата» проти «Леопардів»: як Путін відповість на танки НАТО у ЗСУ 

Як Росія збирається відреагувати танки НАТО?

Росія планує відправити в Україну новітні танки Т-14 «Армата». Про це йдеться у нинішньому зведенні британської розвідки.

Т-14 були помічені на полігоні наприкінці грудня на півдні Росії. Перед цим прокремлівські медіа стверджували, що російська армія готується до використання танків «Армата» у війні проти України.

Розгортання Т-14, зазначає розвідка, ймовірно, буде ризикованим рішенням для РФ. Адже розробка «Армати» зайняла 11 років та супроводжувалася труднощами у виробництві.

Т-14 проти «Леопардів»

Наразі, як пишуть оглядачі, триває робота з формування так званої «танкової коаліції» – групи країн, які готові надати Україні танки західного виробництва. Поворотним моментом може стати чергова зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня, коли в Німеччині зберуться міністри оборони країн Заходу для обговорення наступного пакету західної військової допомоги для ЗСУ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, в інтерв'ю виданню Polsat натякнув, що польська влада розглядає варіант передати Україні німецькі танки Leopard 2, які перебувають у них, навіть якщо Німеччина не дасть на це згоди.

Моравецький заявив, що налаштований «помірно песимістично» щодо дозволу Німеччини на реекспорт танків Leopard 2 в Україну.

«Я помірно скептик, помірно песиміст, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води», – цитує агенція Reuters слова Моравецького.

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