У Дніпрі зросла кількість жертв через влучання ракети у багатоповерхівку – ОВА

У Дніпрі кількість жертв через влучання російської ракети у багатоповерхівку зросла до 46, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває», – написав він у телеграмі.

За його даними, 80 людей поранені, 24 з них залишаються у лікарнях – троє у важкому стані, серед них є 9-річна дівчинка.

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14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.

Служба безпеки України 16 січня повідомила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.