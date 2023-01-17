Розвідка Британії назвала тип ракети, якою Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру

У британській розвідці заявляють, що Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру великою протикорабельною ракетою, відомою своєю неточністю при використанні проти цілей на землі.

«Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (Х-22 – ред., згадана розвідкою назва – це класифікація НАТО), випущена із бомбардувальника Ту-22М3, ймовірно, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей. Росія неправдиво заявила, що відповідальність лежить на українській ракеті ППО», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці наголосили, що ці ракети відомі своєю неточність при використанні проти наземних цілей, оскільки їхня радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах.

Подібна зброя відповідальна і за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року, йдеться в повідомленні.

«У той час як деякі ракети, такі як KITCHEN, непридатні для завдання високоточного удару, дані з війни в Україні свідчать про те, що дисфункція здатності Росії завдавати удари на великій відстані є більш глибокою. Ймовірно, їй важко динамічно ідентифікувати цілі та отримувати доступ до швидкої й точної оцінки бойових збитків», – заявили в розвідці.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. За останніми даними, загинули 40 людей, зокрема троє дітей, поранені десятки мешканців будинку, 25 – досі шукають. Розбір завалів триває вже понад 60 годин.

Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.