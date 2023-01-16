«Що, я на кнопку натискав?» – видання «Важные истории» знайшло кількох осіб, імовірно причетних до трагедії в Дніпрі

Російське видання «Важные истории» повідомило пізно ввечері 16 січня, що його журналістам вдалося звʼязатися з кількома особами, які можуть бути причетними до ракетного обстрілу Дніпра 14 січня.

Серед тих, хто відповів на дзвінок, виявився 44-річний Дмитро Голенков, якого Служба безпеки України ідентифікувала як «начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи».

Після кількох спроб кореспондентки домогтися від нього відповіді з приводу обстрілу Дніпра, Голенков обурився: «Що, я прямо, б…, натискав на кнопку або в цьому літаку сидів? Крим все одно наш і все інше наше. Чого ти хочеш від нас?»

Майор Олексій Іваненко (за даними СБУ, це командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку) на запитання, що він думає про те, що СБУ порушила проти нього кримінальну справу за обстріл Дніпра, відповів: «Чудово, мені тепер здаватися йти?» Він твердить, що три роки тому вийшов на пенсію.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури».

За останніми даними, у Дніпрі загинули 40 людей, більш ніж 70 – поранені, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.