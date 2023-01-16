Більшість постраждалих через ракетний удар по Дніпру живуть у родичів та знайомих. Влада обіцяє допомогу у відбудові

14 людей, постраждалих через ракетний удар по багатоповерхівці Дніпра, скористалися пропозицією розселення від місцевої влади, решта – переїхали до родичів та друзів. Про це на місці події у Дніпрі розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, фактично увесь постраждалий будинок відселили.

«І місто, й область підготували багато місць для тимчасового розташування сімей. Вони виїхали до своїх родичів, знайомих і так далі. Скористалися розселенням тільки 14 осіб, але ми готові до розселення багатьох», – сказав він.

Він також пообіцяв допомогу як у розміщенні постраждалих, так і у відбудові будинку.

За його словами, рятувально-пошукова операція не завершиться, доки не знайдуть усіх зниклих безвісти. Зараз відомо про 30 таких осіб.

Генпрокурор України Андрій Костін розповів про ракету, яка влучила в будинок. За його даними, ракетою такого ж типу армія РФ поцілила по торговельному центру в Кременчуці та будинку в Сергіївці Одеської області влітку 2022 року.

«Така ракета є дуже швидкою, її практично неможливо відслідкувати. Вона не є точною. А тут зараз у Дніпрі, тут жодного воєнного поруч», – сказав Андрій Костін.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури».

За останніми даними, у Дніпрі загинули 40 людей, більш ніж 70 – поранені, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.