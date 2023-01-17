Ракетний удар у Дніпрі: рятувальна операція триває понад 60 годин, шукають 25 мешканців

Рятувальна операція на місці ракетного удару в Дніпрі триває понад 60 годин, уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрані на 90%, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, розшукують 25 мешканців будинку.

«39 людей врятовані, 40 – загинули. 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз – 28 постраждалих, 10 – важкі», – написав Резніченко.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

16 січня речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові «не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціальної інфраструктури». При цьому є численні докази і свідчення протилежного.