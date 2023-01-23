Постачання Україні західних танків не вирішує проблему, але мотивує армію – Зеленський

Постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішують проблему, але мотивують армію. Про це, як передає Офіс президента України, Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD в неділю ввечері.

«Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Тому що показують, що весь світ із тобою», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний за зусилля Німеччини і влади цієї країни, але каже Зеленський: «Я хочу почути по-партнерськи – маю «Леопарди», щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні».

На думку Зеленського, позиція Намеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США, не є правильною.

«Так не можна — мовляв, я дам стільки ж, скільки і ти. «Хай Америка зробить крок, тоді і я зроблю». Це ж проблема не у Німеччини з Америкою, не змагання амбіцій. Ви, звичайно, можете ще пів року говорити, мірятися впливовістю, але у нас щодня гинуть люди. А можна без «якщо», «коли», а просто: ти можеш дати Leopard – то дай», – сказав Зеленський.

20 січня близько 50 країн на засіданні Контактної групи з питань оборони України погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ. Берлін ще не ухвалив рішення щодо постачання Україні своїх танків чи дозволу іншим країнам, які мають Leopard, передати їх Києву. Але уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польша передасть Україні танки Leopard 2, повідомила напередодні міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.