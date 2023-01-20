«У мене немає жодних заяв» щодо танків – міністр оборони США після «Рамштайна»

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив позицію Німеччини, що рішення про надання Україні танків Leopard не ухвалено. Він також визнав, що і про надсилання в Україні американських танків Abrams не йдеться.

«Можливо, ви чули, як раніше міністр оборони Німеччини казав, що вони не ухвалили рішення про надання танків Leopard», — сказав він 20 січня, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі Контактної групи з питань оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині.

«Ми справді зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має потенціал, який їй потрібен для досягнення успіху. Тож у нас є вікно можливостей від сьогодні до весни... коли б вони (українські військові – ред.) не розпочали свою операцію, свій контрнаступ. І це недовго. Ми повинні об’єднати правильні можливості», – продовжив він.

Остін послався на те, що західні союзники надсилають Україні інше оборонне озброєння, а також на плани Великої Британії надати бойові танки.

«Польща, наприклад, продовжує пропонувати танки і надаватиме танки, а інші країни також пропонуватимуть певні танкові можливості. У мене немає жодних заяв щодо (танків M1 Abrams), і ви чули, як сказав міністр оборони Німеччини, що вони не ухвалили рішення щодо Leopard», – сказав він.

Польща, попри висловлене бажання надати Україні роту танків Leopard, не може вдатися до такого кроку без згоди країни-виробника цієї зброї, тобто Німеччини. Про можливість надати Україні танки в разі згоди Берліна заявили і кілька інших країн, які є союзниками Києва.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Перед ним тривала дискусія США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.