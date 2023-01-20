Кремль: додаткове постачання зброї в Україну не вплине на досягнення Росією її цілей

Будь-яке нове постачання важкого озброєння Києву «нічого не змінить» у питанні досягнення Росією своїх цілей в Україні, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 20 січня, коли на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Наслідки будуть зі знаком мінус, однозначно. Ми неодноразово говорили, що такі постачання нічого принципово не змінять, а тільки додадуть проблем Україні», – сказав Пєсков. За його словами, «всі ці танки потребують і технічного обслуговування, і ремонту, і так далі, тому це додасть проблем Україні, але нічого не змінить з точки зору прогресу російської сторони в досягненні своїх цілей».

Зустріч на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбувається на тлі дискусії США та Німеччини в питанні постачання танків в Україну. Офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не надаватимуть дозволу на це будь-якій іншій країні, якщо США також не погодяться передати Україні свої танки M1 Abrams.

Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, посилаючись на складність утримання американських танків. Ці заяви лунають на тлі постачання танків Abrams на Тайвань і до Польщі, раніше США передавали цю зброю до Австралії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Іраку та Саудівської Аравії.