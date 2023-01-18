NYT: США відправлять снаряди Україні зі своїх арсеналів в Ізраїлі

Сполучені Штати Америки скористалися своїм арсеналом боєприпасів в Ізраїлі для постачання артилерійських снарядів українській армії, повідомила газета New York Times.

За повідомленням, США тримають значні обсяги боєприпасів в Ізраїлі. Вони призначені для використання американською армією під час операцій на Близькому Сході. Цей арсенал також може використовуватися Ізраїлем у надзвичайних ситуаціях.

Рішення використовувати снаряди з арсеналу в Ізраїлі викликане недостатнім рівнем виробництва боєприпасів у Сполучених Штатах та європейських країнах.

За даними газети, українські Збройні сили використовують близько 90 тисяч артилерійських снарядів на місяць, удвічі більше, ніж їх зараз випускають на військових заводах на Заході. Виробництво збільшується, але поступово.

Тим часом, США пообіцяли поставити Україні понад мільйон 155-мм снарядів. Із них 300 тисяч надійдуть в Україну з арсеналу в Ізраїлі. Пентагон також постачає снаряди українській армії зі своїх складів боєприпасів у Південній Кореї.

Ізраїль запровадив майже повне ембарго на постачання будь-яких озброєнь Україні, побоюючись, що Росія може завадити Ізраїлю завдавати повітряних ударів по іранських силах й угрупованню «Хезболла» в Сирії. Постачання снарядів проводяться за погодженням з керівництвом Ізраїлю, яке, за словами ізраїльських представників, змушене погодитися з американським проханням використати боєприпаси на власний розсуд.