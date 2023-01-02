Ізраїль продовжить гуманітарну допомогу Україні, але менше говоритиме про війну – Елі Коен

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив 2 січня, що його країна продовжить гуманітарну допомогу Україні.

«Щодо питання Росії та України, ми, безумовно, будемо робити одну річ, і це менше говорити про це публічно. Тим не менш, наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться», — сказав пан Коен під час своєї першої промови на посаді міністра закордонних справ в уряді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який знову повернувся на посаду голови уряду Ізраїлю.

Елі Коен виступив із такою заявою, перш ніж провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Такий діалог запланований на 3 січня.

Ізраїльсько-російські зв’язки значно розширилися під час попереднього правління Нетаньягу (тривало до червня 2021 року). У той час президент Росії Володимир Путін та ізраїльський лідер демонстрували свою тісну дружбу.

Відносини залишалися дружніми, попри напруженість навколо Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили завдали сотень авіаударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном.

Росія є близьким союзником Ірану, і відправила ракети протиповітряної оборони С-300 до Сирії в 2018 році та розгорнула більш досконалі версії системи для захисту своїх сил у країні. Але Росія не втрутилася, щоб зупинити атаки Ізраїлю, які завдали значної шкоди військовій інфраструктурі режиму Башара Асада.