В Ізраїлі склав присягу новий уряд під головуванням Нетаньягу

В Єрусалимі 29 грудня склав присягу новий уряд Ізраїлю, який називають найбільш правим за всю історію країни. На посаду прем’єр-міністра повернувся лідер партії «Лікуд» Біньямін Нетаньягу.

Він представив 33 членів кабінету. Так посаду міністра національної безпеки обійняв ультранаціоналіст Ітамар Бен-Гвір, Міністерство фінансів очолив голова партії «Релігійний сіонізм» Бецалел Смотрич. Обидва виступають проти існування палестинської держави і закликають до розширення території Ізраїлю.

Нетаньягу повернувся на посаду премʼєр-міністра через понад рік без влади. До цього він був головою уряду 12 років, з 2009-го до 2021 року. Очолював він кабінет і в 1990-ті роки. Йому вдалося виграти вибори, попри висунуті проти нього звинувачення у корупції та інших злочинах, за якими йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Судовий процес над Нетаньягу продовжується. За словами президента Ізраїлю, це не перешкода для того, щоб він обійняв посаду премʼєра, однак, якщо провина Нетаньягу буде доведена, він має піти. 73-річний Нетаньягу провину заперечує.

Противники Нетаньягу давно звинувачують його в авторитаризмі та бажанні назавжди зробити державу гранично релігійною. Також вони вказують на симпатії, які колишній премʼєр виявляв до російського президента Володимира Путіна, серед іншого, він відвідував Москву на 9 травня і навіть брав участь разом з Путіним в акції «Безсмертний полк». Більшість коментаторів не чекає від кабінету Нетаньягу будь-яких суттєвих змін у політиці щодо Росії та України порівняно з політикою чинного уряду, який, засуджуючи російське вторгнення, відмовлявся постачати Україні озброєння.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Нетаньягу зі створенням нового уряду і підтвердив готовність України «до співпраці для посилення зв’язків.

«Вітаю прем’єр-міністра Нетаньягу зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла», – написав Зеленський у твітері.

Президент Росії Володимир Путін також привітав повернення Нетаньягу на посаду голови уряду Ізраїлю, висловивши сподівання на зміцнення співпраці, повідомили в Кремлі 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський у листопаді вітав Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах і висловлював сподівання, що «рівень українсько-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами».