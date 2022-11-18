Ізраїль дозволив надавати Україні зброю, яка містить ізраїльські компоненти – Haaretz

Ізраїльська влада дозволила країнам-членам НАТО надавати Україні озброєння, яке містить виготовлені в Ізраїлі компоненти. Про це пише видання Haaretz.

За даними газети, Міністерство оборони Ізраїлю погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Велика Британія, можуть постачати Україні системи озброєнь, які містять, зокрема, електрооптичні системи та системи управління вогнем.

Таке рішення дотепер нейтральний Тель-Авів ухвалив «під тиском адміністрації США», зазначає журналіст Йоссі Мелман. За словами його джерел серед європейських офіційних осіб, американці просили, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї. Однак після переговорів між двома урядами сторони вирішили натомість фінансувати стратегічні матеріали.

Посилаючись на власні джерела, Мелман стверджує, що Ізраїль сам профінансує частину таких поставок через посередників і має намір витратити на це мільйони доларів із національного бюджету.

У публікації також зазначається, що Ізраїль попросив усі сторони, які беруть участь в угоді зі стратегічними матеріалами, не розкривати її публічно, «щоб не розсердити Путіна».

Україна давно наполегливо закликає Ізраїль розпочати співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Прохання Києва надати системи ППО активізувалися після масованих атак дронів-камікадзе «Шахед», які Іран постачає Росії.

«Іран – це червона лінія для Ізраїлю. І після того, як Іран по суті прямо став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, якщо у когось в Ізраїлі ще є якісь сумніви щодо того, чи допомагати Україні чи не допомагати, – ці коливання повинні розвіятися. І ми працюватимемо над цим із нашими ізраїльськими партнерами", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У відповідь на це глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна не передасть Україні ППО та іншу зброю, але запропонує іншу допомогу.

«Ізраїль підтримує і стоїть на боці України, НАТО та Заходу – ми це вже заявляли в минулому та наголосимо ще раз. Ізраїль допомагає Україні гуманітарною допомогою, системами порятунку життів та захисним обладнанням. У ці дні я схвалю нові поставки допомоги Україні. Але разом із тим я наголошу, що Ізраїль не передасть зброю Україні з оперативних міркувань. Ми продовжимо, як і раніше, підтримувати Україну та допомагати їй, навіть попри наші складнощі та обмеження», – сказав Ганц.