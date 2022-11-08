Зеленський поговорив із Нетаньягу, який переміг на парламентських виборах в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову із лідером партії «Лікуд» Біньяміном Нетаньягу – про це він повідомив увечері 7 листопада.

«Привітав із перемогою на виборах і побажав успішного формування нового уряду. Висловив сподівання, що рівень українсько-ізраїльської взаємодії відповідатиме безпековим викликам, що стоять перед нашими державами», – заявив він у своєму твітері.

У вечірньому зверненні напередодні Зеленський також згадав про розмову з Нетаньягу і зазначив, що розмова стосувалася «основних аспектів» відносин України та Ізраїлю.

«Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас – споріднені», – сказав президент.

3 листопада чинний голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід визнав поразку на парламентських виборах і привітав із перемогою експрем’єра, лідера партії «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу.