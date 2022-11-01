Партія Нетаньягу перемагає на виборах до парламенту Ізраїлю

В Ізраїлі партія «Лікуд» на чолі з експрем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу перемагає на виборах до парламенту (Кнесету), свідчать результати екзит-полів.

Згідно з опитуваннями виборців, табір союзників експрем’єра набирає 61-62 мандати. Таким чином Нетаньягу зможе повернутися в крісло глави уряду Ізраїлю.

Явка виборців становила близько 70%.

Остаточні результати будуть опубліковані пізніше.

Загалом у виборах до однопалатного Кнесету взяли участь 40 партій, 11 з яких, судячи з опитувань, мають шанси набрати достатньо голосів, щоб потрапити до парламенту.

Основним суперником партії «Лікуд» вважається центристська «Еш Атід», якою керує нинішній прем’єр Яїр Лапід.

Вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, п’яті за останні три з половиною роки.

У червні в Ізраїлі розпалася восьмипартійна коаліція, яка втратила більшість, на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід. Він залишатиметься при владі і до створення нового кабінету міністрів.