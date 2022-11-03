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Прем’єр-міністр Ізраїлю привітав Нетаньягу із перемогою на виборах

Яїр Лапід повідомив опоненту, що доручив своєму апарату підготувати організовану передачу влади, заявив його офіс

Чинний голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід визнав поразку на парламентських виборах і привітав із перемогою експрем’єра, лідера партії «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу.

Крок Лапіда відкриває Нетаньягу шлях до формування нового кабінету міністрів, який може стати найбільш правим в історії країни.

Після обробки Центрвиборчкомом 99% бюлетенів блок Нетаньягу впевнено лідирує на п’ятих за чотири роки виборах в однопалатний ізраїльський Кнесет.

«Прем’єр-міністр Лапід привітав опозиційного лідера Нетаньягу з перемогою на виборах, повідомивши йому, що доручив своєму апарату підготувати організовану передачу влади», – повідомив у четвер офіс Лапіда.

Партія Нетаньяху «Лікуд», його ультраортодоксальні союзники та міцніший крайньо правий альянс під назвою «Релігійний сіонізм» на шляху до того, щоб отримати явну більшість у 120-місцевому парламенті. У правого блоку 64 мандати.

73-річний Біньямін Нетаньяху раніше очолював уряд Ізраїлю кілька разів, загалом понад 15 років. Він все ще перебуває у країні під судом за звинуваченнями в корупції, але свою провину заперечує.

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