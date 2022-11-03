Прем’єр-міністр Ізраїлю привітав Нетаньягу із перемогою на виборах

Чинний голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід визнав поразку на парламентських виборах і привітав із перемогою експрем’єра, лідера партії «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу.

Крок Лапіда відкриває Нетаньягу шлях до формування нового кабінету міністрів, який може стати найбільш правим в історії країни.

Після обробки Центрвиборчкомом 99% бюлетенів блок Нетаньягу впевнено лідирує на п’ятих за чотири роки виборах в однопалатний ізраїльський Кнесет.

«Прем’єр-міністр Лапід привітав опозиційного лідера Нетаньягу з перемогою на виборах, повідомивши йому, що доручив своєму апарату підготувати організовану передачу влади», – повідомив у четвер офіс Лапіда.

Партія Нетаньяху «Лікуд», його ультраортодоксальні союзники та міцніший крайньо правий альянс під назвою «Релігійний сіонізм» на шляху до того, щоб отримати явну більшість у 120-місцевому парламенті. У правого блоку 64 мандати.

73-річний Біньямін Нетаньяху раніше очолював уряд Ізраїлю кілька разів, загалом понад 15 років. Він все ще перебуває у країні під судом за звинуваченнями в корупції, але свою провину заперечує.