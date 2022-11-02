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Вашингтон «стурбований» погрозами Ірану щодо Саудівської Аравії – речник Білого дому

Американська система HIMARS на військовій виставці у Саудівській Аравії, архівне фото

Сполучені Штати стурбовані погрозами Ірану на адресу Саудівської Аравії, заявив речник Білого дому.

«Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті по військових і розвідувальних каналах із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні», – цитує агенція Reuters 2 листопада слова неназваного представника Ради національної безпеки США.

1 листопада видання Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія поділилася розвідувальними даними зі США і попередила про неминучу атаку з боку Ірану на обʼєкти в королівстві.

Представники уряду Саудівської Аравії не відповіли на запит Reuters про коментар із цього приводу.

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