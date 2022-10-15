Україна співпрацюватиме із Саудівською Аравією для звільнення військовополонених – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом – про це він повідомив увечері 14 жовтня.

«Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених. Домовились про надання Саудівської Аравії макрофінансової підтримки Україні», – заявив голова держави.

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Офіційне інформаційне агентство Саудівської Аравії Saudi Press Agency повідомило 15 жовтня, що Зеленський також подякував принцу про рішення надати додатковий гуманітарний пакет для України на 400 мільйонів доларів.

Саудівська Аравія долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. У вересні Москва звільнила 10 таких людей – п’ятьох громадян Великої Британії, двох громадян США, по одному громадянину Марокко, Швеції та Хорватії.