Собчак вʼїхала до Литви як громадянка Ізраїлю – влада

Російська журналістка Ксенія Собчак мала право вʼїхати до Литви, бо має ізраїльський паспорт. Про це директор департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс повідомив 27 жовтня в ефірі радіостанції Ziniu Radijas.

«Собчак є громадянкою Ізраїлю, і саме за ізраїльським паспортом вона може вʼїхати до Литви, візи не треба, і перебувати тут протягом 90 діб», – сказав чиновник.

26 жовтня засоби інформації повідомили, що Собчак в'їхала до Литви через Білорусь. Офіційного підтвердження цього факту досі не було. «Так, можу підтвердити, що Собчак перебуває у Литві. Поки що конкретних розвідувальних даних про те, що це може становити загрозу для національної безпеки, у нас немає», – сказав директор департаменту держбезпеки.

Суд у Москві 26 жовтня заарештував комерційного директора Собчак Кирила Суханова та колишнього головного редактора Tatler Аріана Романовського (Кузьміна) до 24 грудня у справі про здирництво 11 мільйонів рублів у голови корпорації «Ростех» Сергія Чемезова.