Росія: автомобіль з телеведучою Ксенією Собчак потрапив у ДТП, в якій загинули люди

Телеведуча Ксенія Собчак напередодні ввечері, 9 жовтня, потрапила в автомобільну аварію в Сочі, внаслідок якої, за останніми повідомленнями, загинули дві людини.

Сама Собчак, як повідомляється, не перебувала за кермом і, за її словами, відмовилася від госпіталізації, незважаючи на травми.

Про ДТП вранці в неділю спочатку повідомили прокремлівські телеграм-канали, потім агентства з посиланням на джерела. Пізніше з’явився пост в телеграм-каналі самої Собчак, де вона зазначає, що пише його самостійно.

Собчак підтвердила, що потрапила в аварію, і написала, що у неї «струс мозку і численні травми».

Вона наголосила, що ані авто, ані водій не були її.

Телеведуча підтвердила, що після аварії пересіла в іншу машину і полетіла в Москву, відмовившись від госпіталізації. За її словами, після аварії її директор викликав швидку допомогу і «сходив подивитися, чи можемо ми допомогти іншій машині».

За даними джерела агентства «Интерфакс», машина, в якій як пасажирка їхала Собчак, зіткнулася з іншим автомобілем. Двоє його пасажирів загинули, третій у важкому стані. Чи розслідують обставини ДТП, та хто винен у інциденті, наразі невідомо.