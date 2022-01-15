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Дудь, Собчак, Лебедєв, Кац і Парфьонов. Чий Крим? (відео)

Дудь, Собчак, Лебедєв, Кац і Парфьонов. Чий Крим? (відео)
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Дудь, Собчак, Лебедєв, Кац і Парфьонов. Чий Крим? (відео)

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В українських рейтингах ТОП-блогерів тісняться й медійники з Росії. Вони можуть бути опозиційними до Кремля і навіть брати участь в антипутінських протестах.

Проте питання «Чий Крим?» дуже часто ставить їх у глухий кут. То ж як ТОП-блогери Росії та України відповідають на запитання «Чий Крим»? Чому Артемій Лебедєв показав середній палець Зеленському? Чому це питання небезпечне для росіян? Що думають про питання «чий Крим?» Сергій Притула та Роман Цимбалюк? Чому не вийде «юлити задом» і як прочитати справжню відповідь між рядків? Як через питання «Чий Крим?» посварилися Леонід Парфьонов і Євгеній Кисельов? І чому Юрій Дудь питає про приєднання Криму, а не анексію. І яка позиція Ксенії Собчак по Криму?

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