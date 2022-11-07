Колишня опонентка Путіна на виборах повернулася до Росії

Журналістка Ксенія Собчак, яка у 2018 році виконала роль опонентки Володимира Путіна на виборах президента Росії, повернулася до своєї країни менш як через два тижні після термінового виїзду за кордон. Про це 7 листопада повідомила державна інформагенція «РИА Новости», а також інші джерела.

За цими даними, очевидці розповіли, що Собчак вʼїхала до Росії через пункт пропуску «Бурачки» на кордоні з Латвією разом із чоловіком Костянтином Богомоловим.

Про те, що Ксенія Собчак повернулася до Росії, також повідомляють агенції РБК (з посиланням на одного зі знайомих журналістки) та ТАСС (з посиланням на джерела, близькі до родини Собчак).

Сама Собчак поки що це не коментувала. Минулого тижня її мати, член Ради федерації Людмила Нарусова говорила, що її дочка повернеться до Росії «дуже скоро». Наразі вона відмовилася від коментарів.

Собчак виїхала з Росії 26 жовтня. Цього дня до її заміського будинку в Московській області прийшли з обшуком у справі про здирництво, за яким заарештували комерційного директора Собчак Кирила Суханова. Собчак через Білорусь вʼїхала на територію Литви як громадянка Ізраїлю.

Державне агентство ТАСС повідомляло з посиланням на джерела, що поліція отримала ухвалу слідчого на затримання Собчак, «але їй вдалося втекти». Пізніше, за даними агентства, слідчий МВС скасував ухвалу про виклик Собчак як підозрюваної. Адвокат Собчак Сергій Бадамшин при цьому говорив, що у неї «не було і немає статусу підозрюваної чи обвинуваченої у справі».