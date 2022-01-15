Чий Крим та середній палець Зеленському. Як ТОП-блогери говорять про Крим?

Неурядова громадська організація «Інтерньюз» спільно з USAID нещодавно опублікували рейтинг найпопулярніших політичних блогерів в Україні. Серед них Дмитро Гордон, Юрій Дудь та Сергій Притула. Ми вирішили перевірити за цим рейтингом і не тільки, як блогери говорять про Крим.
На офіційній сторінці Сергій Притула у Facebook майже мільйон підписників, а на YouTube понад 300 тисяч. Тут регулярно публікуються відео про життя на півострові.
На матчі збірних України з Боснією та Герцеговиною Сергій Притула був із сімферопольським футбольним шарфом. Під час нашого інтерв’ю він зізнався, що ця «роза» фартова. До речі, тоді Україна перемогла з рахунком 2:0.
«Окрім напису Сімферополь, на одному з кінців шарфа є ще й мапа Криму. І я завжди її демонструю на камери, щоб ще раз нагадувати, що цей контур має бути на синьо-жовтому тлі», – зазначив у коментарі Крим.Реалії український блогер, волонтер і телеведучий Сергій Притула.
Питання Криму для Притули принципове і безкомпромісне – це частина України і вона має повернутися під український контроль.
«На жаль, людина не досконала до багатьох речей з часом звикає. Навіть якщо це погані речі. Людина звикає до того, що у неї може тиснути взуття і людина на жаль звикає до таких страшних речей, як війна і окупація Криму. Але я, наскільки можу, я це питання підпушую і підсвічу», – прокоментував Крим.Реалії Сергій Притула.
Якщо ж для українців заявляти, що Крим – це Україна, логічно і законно, то для росіян це може обернутися серйозними проблемами, зазначає український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Він понад десять років пропрацював у Москві, а наприкінці 2021 року російська прокуратура звинуватила Цимбалюка в розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян. Після цього журналіст покинув Росію.
У конституції Росії є навіть окремий пункт з цього приводуРоман Цимбалюк
«У Росії про це люди говорити в голос не можуть, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність. У конституції Росії є навіть окремий пункт з цього приводу. І навіть я, будучи кореспондентом українського агентства в Москві, будучи громадянином України, я завжди дуже-дуже обережно про це говорив. Тому, що як пояснював мені один з юристів, якщо ти кажеш, що Крим – це Україна, то ти начебто ще не порушуєш російське законодавство, а от якщо ти вимагаєш повернення окупованих територій – це вже заклик до повалення існуючих російських кордонів», – зазначив у коментарі Крим.Реалії блогер та журналіст Роман Цимбалюк.
Російське інтернет-видання White Square Journal визначило десять найвпливовіших політичних блогерів Росії і опублікувало відповідний рейтинг . Серед ТОП-10: Артемій Лебедєв, Леонід Парфьонов і так само, як і в українському ТОПі Юрій Дудь.
У Юрія Дудя майже десять мільйонів підписників. Гостями в його відео часто бувають російські опозиціонери та політемігранти. Сам же блогер позиціонує себе як прогресивного і прихильного до демократичних цінностей росіянина. Він часто ставить запитання про Крим. Ось приміром, як виглядав діалог із участником російського реп-гурту Anacondaz.
«Як ти ставишся до приєднання Криму?» – запитав Юрій Дудь.
«До анексії Криму?!» – поправив Сергій Карамушкін, участник російського реп-гурту Anacondaz.
«Так, до анексії Криму!» – продовжив інтерв’ю Юрій Дудь.
Та самого Дудя про те, «чий Крим», ще не запитували. Хоча, приміром, у розмові з Дмитром Гордоном, російську агресію проти України Юрій Дудь назвав «сваркою».
«Це ж класична сварка, коли винні обидва», – прокоментував російську агресію проти України Юрій Дудь.
«Якби Україна прийшла на російську територію, забирала її частину та вбивала її, то я б з вами погодився. Та вона була б винна і я б з вами погодився. Але ж не Україна прийшла до Росії за територією та людськими життями!» – апелював український блогер та журналіст Дмитро Гордон.
Артемій Лебедєв – ще один з ТОП-блогерів Росії. І він не проти поговорити про те, «чий Крим»? У 2014 році, на третій день після псевдореферендуму, Артемій Лебедєв створив новий логотип Криму. А пізніше заявляв, що буцімто Крим завжди був російським і це Україна вкрала півострів.
«Мені начхати на всі територіальні конфлікти, на всій землі. Щоб тобі було простіше мене зрозуміти – мені начхати на те, чий Крим, і мені начхати на те, чиє Придністров'я», – заявив Артемій Лебедєв у інтерв’ю Ксенії Собчак.
До речі, коли Володимир Зеленський, після запуску «Кримської платформи», оголосив про зворотній відлік до звільнення Криму, це дуже обурило блогера. Лебедєв записав відео і відреагував на новину, показавши середній палець.
Леонід Парфьонов – громадський діяч, блогер та документаліст, активно підтримував опозиціонера Олексія Навального. Часто критикує Кремль та його політику. Про те, чий Крим, його запитували Яніна Соколова та Євген Кисельов? Такі запитання йому не зручні і саме через кримське питання посварились колишні колеги по НТВ.
Це корінне питання, це така перевірка на вошивістьЛеонід Парфьонов
«Разів з десять, мабуть, мені задавали це питання в Києві. Спочатку так згрупуються, а потім різко та безкомпромісно – чий Крим? Це таке корінне питання, це така перевірка на вошивість. Так я відповім – твій Крим Женя Кисельов, твій! Ти ж грав із Януковичем там у теніс», – зазначив у відеомонолозі Леонід Парфьонов.
Питання «Чий Крим» – це дійсно важливий маркер для розмежування тих, хто підтримує російську незаконну анексію, а хто ні, вважає Роман Цимбалюк.
На цьому питанні зламався не один російський лібералРоман Цимбалюк
«Тут все дуже просто, і на цьому питанні зламався не один російський ліберал. Якщо вони починають розмовляти про «присоєдінєніє» – це перший маркер. Якщо вживають такі слова, як «апалченци», тобто російський понятійний апарат – то майте на увазі, що з цим людьми треба бути дуже і дуже обережним», – прокоментував Крим.Реалії український блогер та журналіст Роман Цимбалюк.
Російських блогерів, які російський контроль називають анексією, а не поверненням чи приєднанням, вкрай мало. Таку позицію ми побачили на каналах Максим Кац, «Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ» та kamikadzedead.
Наш уряд захопив територію за допомогою військових і всіх обдуривМаксим Кац
«Жодного кримського консенсусу не було, він придуманий пропагандою. Просто кілька людей у кабінетах вирішили, що всім так буде краще. Потім наш уряд захопив територію за допомогою військових і всіх обдурив, що це мешканці самі так хотіли», – роз’яснював незаконність проведення кримського так званого «референдуму» в одному з блогів Максим Кац.
Натомість неоднозначна позиція щодо Криму в таких, здавалося б ліберальних блогерів, як Ілля Варламов, Олексій Венедиктов чи Ксенія Собчак.
«Вирішувати за них, мовляв, спочатку забрати, а потім віддати – це неможливо. На мою думку, рецепт тут може бути один – після зміни влади в Росії, протягом кількох років має бути організований та проведений міжнародно визнаний референдум. На якому люди, які живуть у Криму, зможуть самі визначити свою долю», – заявила в ефірі програми «Собчакпротив» телеведуча, блогерка та політикиня Ксенія Собчак.
Починають «юлити задом»: і вашим, і нашимРоман Цимбалюк
«Ті, хто розраховують на лайки з території Росії, а відповідно й рекламні гроші, вони починають «юлити задом»: і вашим, і нашим. Але в кінцевому результаті вони втрачають українську аудиторію. Тому що питання «Чий Крим?» – воно ключове», – зазначив у коментарі Крим.Реалії блогер та журналіст Роман Цимбалюк.
Нам це все знадобиться для судових справСергій Притула
Сергій Притула переконаний, що питання «Чий Крим?» спонукає українську аудиторію відписуватись від російських блогерів і підтримувати українських. А опубліковані в мережі матеріали, рано чи пізно, стануть доказовою базою в судах через окупацію Криму.
«Зрештою, з таких випусків, які робить Крим.Реалії, Радіо Свобода, які робить українська блогосфера – залишаються прізвища, імена, дати та злочини. Це все в один чудовий день має бути зібрано до спільного знаменника. Тому що коли відбудеться деокупація Криму, то всі вони через той міст на материкову Росію втекти не встигнуть і не зможуть. І нам це все знадобиться для судових справ», – прокоментував у інтерв’ю Крим.Реалії блогер, волонтер і телеведучий Сергій Притула.
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