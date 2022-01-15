Чий Крим та середній палець Зеленському. Як ТОП-блогери говорять про Крим?

Неурядова громадська організація «Інтерньюз» спільно з USAID нещодавно опублікували рейтинг найпопулярніших політичних блогерів в Україні. Серед них Дмитро Гордон, Юрій Дудь та Сергій Притула. Ми вирішили перевірити за цим рейтингом і не тільки, як блогери говорять про Крим.

На офіційній сторінці Сергій Притула у Facebook майже мільйон підписників, а на YouTube понад 300 тисяч. Тут регулярно публікуються відео про життя на півострові.

На матчі збірних України з Боснією та Герцеговиною Сергій Притула був із сімферопольським футбольним шарфом. Під час нашого інтерв’ю він зізнався, що ця «роза» фартова. До речі, тоді Україна перемогла з рахунком 2:0.

«Окрім напису Сімферополь, на одному з кінців шарфа є ще й мапа Криму. І я завжди її демонструю на камери, щоб ще раз нагадувати, що цей контур має бути на синьо-жовтому тлі», – зазначив у коментарі Крим.Реалії український блогер, волонтер і телеведучий Сергій Притула.

Питання Криму для Притули принципове і безкомпромісне – це частина України і вона має повернутися під український контроль.

«На жаль, людина не досконала до багатьох речей з часом звикає. Навіть якщо це погані речі. Людина звикає до того, що у неї може тиснути взуття і людина на жаль звикає до таких страшних речей, як війна і окупація Криму. Але я, наскільки можу, я це питання підпушую і підсвічу», – прокоментував Крим.Реалії Сергій Притула.

Якщо ж для українців заявляти, що Крим – це Україна, логічно і законно, то для росіян це може обернутися серйозними проблемами, зазначає український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Він понад десять років пропрацював у Москві, а наприкінці 2021 року російська прокуратура звинуватила Цимбалюка в розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян. Після цього журналіст покинув Росію.

У конституції Росії є навіть окремий пункт з цього приводу

«У Росії про це люди говорити в голос не можуть, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність. У конституції Росії є навіть окремий пункт з цього приводу. І навіть я, будучи кореспондентом українського агентства в Москві, будучи громадянином України, я завжди дуже-дуже обережно про це говорив. Тому, що як пояснював мені один з юристів, якщо ти кажеш, що Крим – це Україна, то ти начебто ще не порушуєш російське законодавство, а от якщо ти вимагаєш повернення окупованих територій – це вже заклик до повалення існуючих російських кордонів», – зазначив у коментарі Крим.Реалії блогер та журналіст Роман Цимбалюк.

Російське інтернет-видання White Square Journal визначило десять найвпливовіших політичних блогерів Росії і опублікувало відповідний рейтинг . Серед ТОП-10: Артемій Лебедєв, Леонід Парфьонов і так само, як і в українському ТОПі Юрій Дудь.

У Юрія Дудя майже десять мільйонів підписників. Гостями в його відео часто бувають російські опозиціонери та політемігранти. Сам же блогер позиціонує себе як прогресивного і прихильного до демократичних цінностей росіянина. Він часто ставить запитання про Крим. Ось приміром, як виглядав діалог із участником російського реп-гурту Anacondaz.

«Як ти ставишся до приєднання Криму?» – запитав Юрій Дудь.

«До анексії Криму?!» – поправив Сергій Карамушкін, участник російського реп-гурту Anacondaz.

«Так, до анексії Криму!» – продовжив інтерв’ю Юрій Дудь.

Та самого Дудя про те, «чий Крим», ще не запитували. Хоча, приміром, у розмові з Дмитром Гордоном, російську агресію проти України Юрій Дудь назвав «сваркою».

«Це ж класична сварка, коли винні обидва», – прокоментував російську агресію проти України Юрій Дудь.

«Якби Україна прийшла на російську територію, забирала її частину та вбивала її, то я б з вами погодився. Та вона була б винна і я б з вами погодився. Але ж не Україна прийшла до Росії за територією та людськими життями!» – апелював український блогер та журналіст Дмитро Гордон.

Артемій Лебедєв – ще один з ТОП-блогерів Росії. І він не проти поговорити про те, «чий Крим»? У 2014 році, на третій день після псевдореферендуму, Артемій Лебедєв створив новий логотип Криму . А пізніше заявляв, що буцімто Крим завжди був російським і це Україна вкрала півострів.

«Мені начхати на всі територіальні конфлікти, на всій землі. Щоб тобі було простіше мене зрозуміти – мені начхати на те, чий Крим, і мені начхати на те, чиє Придністров'я», – заявив Артемій Лебедєв у інтерв’ю Ксенії Собчак.

До речі, коли Володимир Зеленський, після запуску «Кримської платформи», оголосив про зворотній відлік до звільнення Криму, це дуже обурило блогера. Лебедєв записав відео і відреагував на новину, показавши середній палець.

Леонід Парфьонов – громадський діяч, блогер та документаліст, активно підтримував опозиціонера Олексія Навального. Часто критикує Кремль та його політику. Про те, чий Крим, його запитували Яніна Соколова та Євген Кисельов ? Такі запитання йому не зручні і саме через кримське питання посварились колишні колеги по НТВ.

Це корінне питання, це така перевірка на вошивість

«Разів з десять, мабуть, мені задавали це питання в Києві. Спочатку так згрупуються, а потім різко та безкомпромісно – чий Крим? Це таке корінне питання, це така перевірка на вошивість. Так я відповім – твій Крим Женя Кисельов, твій! Ти ж грав із Януковичем там у теніс», – зазначив у відеомонолозі Леонід Парфьонов.

Питання «Чий Крим» – це дійсно важливий маркер для розмежування тих, хто підтримує російську незаконну анексію, а хто ні, вважає Роман Цимбалюк.

На цьому питанні зламався не один російський ліберал

«Тут все дуже просто, і на цьому питанні зламався не один російський ліберал. Якщо вони починають розмовляти про «присоєдінєніє» – це перший маркер. Якщо вживають такі слова, як «апалченци», тобто російський понятійний апарат – то майте на увазі, що з цим людьми треба бути дуже і дуже обережним», – прокоментував Крим.Реалії український блогер та журналіст Роман Цимбалюк.

Російських блогерів, які російський контроль називають анексією, а не поверненням чи приєднанням, вкрай мало. Таку позицію ми побачили на каналах Максим Кац , «Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ» та kamikadzedead .

Наш уряд захопив територію за допомогою військових і всіх обдурив

«Жодного кримського консенсусу не було, він придуманий пропагандою. Просто кілька людей у кабінетах вирішили, що всім так буде краще. Потім наш уряд захопив територію за допомогою військових і всіх обдурив, що це мешканці самі так хотіли», – роз’яснював незаконність проведення кримського так званого «референдуму» в одному з блогів Максим Кац.

Натомість неоднозначна позиція щодо Криму в таких, здавалося б ліберальних блогерів, як Ілля Варламов , Олексій Венедиктов чи Ксенія Собчак .

«Вирішувати за них, мовляв, спочатку забрати, а потім віддати – це неможливо. На мою думку, рецепт тут може бути один – після зміни влади в Росії, протягом кількох років має бути організований та проведений міжнародно визнаний референдум. На якому люди, які живуть у Криму, зможуть самі визначити свою долю», – заявила в ефірі програми «Собчакпротив» телеведуча, блогерка та політикиня Ксенія Собчак.

Починають «юлити задом»: і вашим, і нашим

«Ті, хто розраховують на лайки з території Росії, а відповідно й рекламні гроші, вони починають «юлити задом»: і вашим, і нашим. Але в кінцевому результаті вони втрачають українську аудиторію. Тому що питання «Чий Крим?» – воно ключове», – зазначив у коментарі Крим.Реалії блогер та журналіст Роман Цимбалюк.

Нам це все знадобиться для судових справ

Сергій Притула переконаний, що питання «Чий Крим?» спонукає українську аудиторію відписуватись від російських блогерів і підтримувати українських. А опубліковані в мережі матеріали, рано чи пізно, стануть доказовою базою в судах через окупацію Криму.

«Зрештою, з таких випусків, які робить Крим.Реалії, Радіо Свобода, які робить українська блогосфера – залишаються прізвища, імена, дати та злочини. Це все в один чудовий день має бути зібрано до спільного знаменника. Тому що коли відбудеться деокупація Криму, то всі вони через той міст на материкову Росію втекти не встигнуть і не зможуть. І нам це все знадобиться для судових справ», – прокоментував у інтерв’ю Крим.Реалії блогер, волонтер і телеведучий Сергій Притула.