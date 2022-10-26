З Росії втекла колишня опонентка Путіна на виборах президента

Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак виїхала з країни, повідомляють державній інформагенції ТАСС та «РИА Новости», а також інтернет-видання «База», усі вони посилаються на анонімні джерела.

За повідомленнями, Собчак у ніч на 26 жовтня перетнула російсько-білоруський кордон, а вже з Мінська потрапила до Литви. Сама Собчак на момент публікації нічого не коментувала. Чи вона є підозрюваною і в якій справі, невідомо.

Уранці 26 квітня в будинку Собчак в елітному селищі у Підмосков'ї розпочався обшук. Його проводили слідчі Головного управління МВС Росії по Москві в супроводі оперативників та спецпризначенців.

У повідомленнях стверджується, що обшук повʼязаний із кримінальною справою проти комерційного директора Собчак Кирила Суханова, якого затримали напередодні. 26 жовтня стало відомо про затримання у цій же справі колишнього головного редактора журналу Tatler Аріана Романовського, відомого учасника московського світського життя.

Сьогодні суд має заарештувати Суханова та Романовського. Собчак коментувала затримання першого, назвавши події «нонсенсом» та переслідуванням ЗМІ. Телеведуча володіє медіахолдингом, куди входить її видання «Обережно, новини» з півтора мільйонами підписників у телеграмі, її Youtube-канал «Обережно, Собчак» із трьома мільйонами підписників та студія подкастів.

Собчак із дитинства знайома з президентом Росії Володимиром Путіним, він був помічником її батька, першого мера пострадянського Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Її мати – сенатор від Туви.