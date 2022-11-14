Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу формування уряду

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 13 листопада доручив лідеру партії «Лікуд» та правого політичного табору Біньяміну Нетаньягу сформувати новий кабінет міністрів. Нетаньягу та його союзники стали переможцями виборів до Кнесету, які відбулися 1 листопада.

Партія «Лікуд», а також її потенційні партнери з коаліції, релігійні та праві сили, отримали 64 місця в парламенті Ізраїлю зі 120. За словами Герцога, після його консультацій із лідерами партій «очевидний результат», який полягає у праві Нетаньягу створити нову коаліцію. Термін для формування нового уряду – чотири тижні. Чинний премʼєр Яїр Лапід уже привітав Нетаньягу з перемогою та оголосив про перехід до опозиції.

Нетаньягу повертається на посаду премʼєр-міністра через понад рік без влади. До цього він був главою уряду 12 років, з 2009-го до 2021 року. Очолював він кабінет і в 1990-ті роки. Йому вдалося виграти вибори, попри висунуті проти нього звинувачення у корупції та інших злочинах, за якими йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Судовий процес над Нетаньягу продовжується. За словами президента Ізраїлю, це не перешкода для того, щоб він обійняв посаду премʼєра, однак, якщо провина Нетаньягу буде доведена, він має піти. 73-річний Нетаньягу провину заперечує.

Противники Нетаньягу давно звинувачують його в авторитаризмі та бажанні назавжди зробити державу гранично релігійною. Також вони вказують на симпатії, які колишній премʼєр виявляв до російського президента Володимира Путіна, серед іншого, він відвідував Москву на 9 травня і навіть брав участь разом з Путіним в акції «Безсмертний полк». Більшість коментаторів не чекає від кабінету Нетаньягу будь-яких суттєвих змін у політиці щодо Росії та України порівняно з політикою чинного уряду, який, засуджуючи російське вторгнення, відмовлявся постачати Україні озброєння.