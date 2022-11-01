В Ізраїлі проходять п’яті за три з половиною роки вибори в парламент

В Ізраїлі 1 листопада проходять вибори в Кнесет – це вже п'яті парламентські вибори в країні за останні три з половиною роки.



Нинішній опозиційний лідер Біньямін Нетаньяху, який у минулому обіймав пост прем'єр-міністра, розраховує знову очолити уряд. Його права консервативна партія «Лікуд», згідно з останнім опитуванням громадської думки, може знову стати правячою силою. Неясно, однак, чи буде у прихильників Нетаньяху вирішальна кількість мандатів. Для більшості парламенту необхідно мінімум 61 місце, прихильникам експрем'єра поки що прогнозують 60 місць із 120.



У виборах в однопалатному Кнесеті беруть участь 40 партій, у 11 з яких, за даними опитувань, мають шанси набрати достатньо голосів, щоб потрапити в парламент. Основним соперником «Лікуда» вважається центристська партія «Еш Атід», яку очолює нинішній прем'єр Яір Лапід.



Багато в чому, як і після виборів минулого року, формування нового кабінету може зайняти тижні і навіть місяці. В Ізраїлі, як зазначають агентства, навіть партії зі схожого політичного сектора часто не можуть сформувати альянси. 73-річний Нетаньяху раніше стикався з невдалими спробами зібрати урядову коаліцію. У таборі його опонентів зараз як ліві, так і праві сили, які прагнуть не допустити повернення до прем'єрського крісла лідера «Лікуди». Крім цього, Нетаньяху залишається під слідством за звинуваченнями в корупції.



Одним із вирішальних факторів у ході нинішнього голосування називають явку серед арабського населення, яке становить 20% від загальної кількості громадян – приблизно 9 мільйонів 400 тисяч осіб.



У червні в Ізраїлі розпалася восьмипартійна коаліція, що втратила більшість, на чолі з колишнім прем'єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд очолив голова зовнішньополітичного відомства Яір Лапід. Він залишатиметься при владі і до створення нового кабінету.