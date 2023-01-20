«Це переломний момент»: як «Рамштайн» озброїв Україну проти Росії

На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині вже увосьме зібралися представники понад 50 країн Заходу, щоб обговорити військову допомогу Україні.

«Це переломний момент. Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше», – заявив під час відкриття зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

Напередодні США оголосили про виділення Україні безпекової допомоги на 2,5 мільярда доларів – до нього, крім іншого, увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS та NASAMS, 90 бойових машин піхоти Stryker, 59 БМП Bradley та інша техніка.

Також велику військову допомогу ЗСУ виділили Британія, Канада, Польща, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Чехія, Данія, Литва та інші країни – зокрема десятки бойових броньованих машин.

Але головною інтригою восьмого «Рамштайн» стало: чи дасть Німеччина ЗСУ свої основні бойові танки Leopard-2. До кінця засідання новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що союзники поки що не ухвалили такого рішення, але його міністерство готуватиметься до «дня, який, можливо, настане».

Пісторіус заявив 20 січня, що Німеччина «готова діяти швидко», якщо союзники досягнуть консенсусу щодо постачання танків Україні.

Також Пісторіус сказав, що доручив провести аудит запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла «швидко діяти» в разі «позитивного рішення». Але наголосив, що лише канцлер Шольц може надати дозвіл іншим країнам на постачання Україні німецьких «Леопардів»

На що вистачить зброї, яку ЗСУ отримали від Заходу на восьмому Рамштайні?

Чому Німеччина, незважаючи на тиск Заходу, так і не наважилася на постачання «Леопардів»?

І як США допомагатимуть ЗСУ, якщо Шольц таки відмовиться поставити Україні танки?