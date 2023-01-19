Швеція надішле Україні бойові машини піхоти

Швеція планує надіслати Україні щонайменше 50 бойових броньованих машин у рамках нового пакету військової допомоги, ідеться в опублікованій 19 січня заяві шведського уряду.

Пакет «складається, серед іншого, з гранатометів із боєприпасами, протитанкових боєприпасів, автоматичних гвинтівок і бойової машини з розмінування (CV90) з боєприпасами та ракетою 57 (NLAW)», – йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою, нова військова допомога, в якій також будуть артилерійські системи Archer, становитиме 4,3 мільярда шведських крон (419 мільйонів доларів), і це найбільший оборонний пакет, який Швеція надала Україні.

Віцепремʼєр-міністр Швеції Ебба Буш на пресконференції 19 січня заявив, що Україні буде надано до 50 військових машин піхоти CV90 і що це основна частина пакету.

«Combat Vehicle 90 виробляється у Швеції та вважається однією з найкращих у світі бойових машин, і ми надсилаємо їх у кількості, яка, як ми знаємо, матиме значення», – сказала вона.

Уряд Швеції не повідомив, скільки артилерійських систем Archer надішле в Україну.

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за підтримку, написавши у твітері: «Щиро вдячний уряду Швеції за новий пакет військової допомоги».

«БМП CV90, самохідні гаубиці Archer і ПТРК NLAW – потужна зброя, яка необхідна українській армії, щоб звільнити нашу землю від російського загарбника», – написав Зеленський, додавши «Разом до спільної перемоги!»

Міністр оборони України Олексій Резніков також подякував своєму шведському колезі Крістерссону, міністру оборони Швеції Полу Йонсону за «10-й пакет безпекової допомоги» Україні.

20 січня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи НАТО з оборони України, зосереджене на збільшенні військової допомоги Україні.