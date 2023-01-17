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Ердоган: Швеція й Фінляндія повинні відправити до Туреччини до 130 «терористів» для вступу в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Швеція та Фінляндія повинні видати Туреччині до 130 «терористів», перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган 16 січня.

Країни Північної Європи минулого року подали заявки на вступ до НАТО, їх мають схвалити всі 30 членів Альянсу.

Туреччина та Угорщина ще не голосували з приводу приєднання Швеції і Фінляндії.

Зокрема, Туреччина вимагає від Швеції зайняти більш чітку позицію щодо тих, кого Анкара вважає терористами, головним чином курдських бойовиків і тих, кого вона звинувачує у спробі державного перевороту в 2016 році.

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