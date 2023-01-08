МЗС: Фінляндія не розміщуватиме ядерну зброю після вступу до НАТО

Фінляндія після вступу до НАТО не розміщуватиме на своїй території ядерне озброєння, розповів міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, пише видання Yle.

За словами чиновника, Гельсінкі не висували попередніх умов для подання заяви про вступ до НАТО, оскільки країна не хотіла обмежувати свої оперативні можливості.

Хаавісто підкреслив, що ядерна зброя не буде допущена на фінську землю, навіть якщо членство стане реальністю, додавши, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить як співробітництво ЄС та НАТО, так і співробітництво Північних країн.

Очільник МЗС країни додав, що основні напрямки зовнішньої політики не зміняться, але ЄС й надалі залишатиметься головним зовнішньополітичним партнером Фінляндії, а фундаментальною опорою співробітництва є реалізація прав людини.

Після десятиліть дотримання нейтрального військового статусу Фінляндія вирішила стати членом НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Фінляндія на сході межує з Росією.

Після подачі Фінляндією та Швецією заявок про приєднання до альянсу, у липні розпочався процес їх ратифікації як нових членів НАТО. Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів оборонного альянсу. Наразі всі члени, крім Угорщини та Туреччини, вже схвалили заявки.