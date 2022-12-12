Фінляндія закупить у Ізраїлю та Швеції ракети на майже 150 млн євро

Міністерство оборони Фінляндії заявило про закупівлю у Ізраїлю та Швеції ракет на майже 150 млн євро.

«Оборонні сили закуплять у Ізраїлю 122-міліметрові ракети великої дальності для використання у легких ракетних артилерійських установках», – йдеться у повідомленні відомства.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, ця угода, вартість якої складає 70 мільйонів євро, є частиною прискореної закупівлі засобів оборони, на яку було виділено додаткове фінансування.



Також Гельсінкі закуплять у Швеції ракети Bolide, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах ITO05 і ITO05M.

Міністр оборони Фінляндії каже, що ця важлива закупівля підвищить оперативну готовність і характеристики зенітно-ракетних систем. Вартість цієї угоди майже 77 млн євро.

Після десятиліть дотримання нейтрального військового статусу Фінляндія вирішила стати членом НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Фінляндія на сході межує з Росією.

Після подачі Фінляндією та Швецією заявок про приєднання до альянсу, у липні розпочався процес їх ратифікації як нових членів НАТО. Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів оборонного альянсу. Наразі всі члени, крім Угорщини та Туреччини, вже схвалили заявки.