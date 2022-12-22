Туреччина заявляє, що Швеція все ще має виконати вимоги для вступу в НАТО

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 22 грудня, що Туреччина високо оцінює кроки Швеції для отримання схвалення вступу до НАТО, але, за його словами, країна ще не досягла навіть «половини» переліку зобов’язань, які вона взяла на себе для забезпечення підтримки Анкари.

За його словами, рішення шведського суду не екстрадувати чоловіка, якого Туреччина розшукує за звинуваченням у причетності до невдалого перевороту 2016 року, «отруїла» позитивну атмосферу на переговорах щодо членства Швеції у військовому альянсі.

Після подачі Фінляндією та Швецією заявок про приєднання до альянсу, у липні розпочався процес їх ратифікації як нових членів НАТО. Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів оборонного альянсу. Наразі всі члени, крім Угорщини та Туреччини, вже схвалили заявки.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з «Робітничою партією Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.

У листопаді президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом заявив, що Туреччина не схвалюватиме офіційно членство Фінляндії та Швеції у НАТО доти, поки ці дві країни не зроблять необхідних «кроків».

Анкара звинуватила дві скандинавські країни у наданні притулку прдставникам «Робітничої партії Курдистану».