Колишній держсекретар США Кіссінджер підтримав членство України в НАТО

Російське збройне вторгнення в Україну демонструє, що немає сенсу утримувати Київ від вступу до НАТО. З такою заявою на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі виступив по відеозвʼязку 99-річний колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, який раніше не підтримував членство України в альянсі.

«Ідея нейтральної України за цих умов уже не має сенсу», – наголосив Кіссінджер. Він також сказав, що членство в НАТО для України було б «належним результатом» у ситуації, що склалася.

Наприкінці травня 2022 року Кіссінджер пропонував Києву погодитися на територіальні поступки заради мирного договору з Росією. Український президент Володимир Зеленський розкритикував ідею. Втім, Кіссінджер продовжує виступати за припинення вогню «по лінії вторгнення», щоб не допустити ескалації війни. Згодом, як випливає з його заяви в Давосі, мирний діалог може призвести до інших домовленостей.

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін на форумі в Давосі висловила сподівання, що Захід «засвоїв для себе уроки того, як поводитися з Росією». Якби Україна була членом НАТО, то в цій країні зараз би не було війни, наголосила Марін. За її словами, саме з цієї причини Фінляндія та Швеція подали заявку на приєднання до НАТО. «Ми хочемо стати членом НАТО, тому що ми більше не хочемо війни у Фінляндії. Ми вже воювали із Росією», – додала Санна Марін.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила лідерам світового бізнесу на форумі у Швейцарії, що ЄС не має наміру послаблювати підтримку України за умов російського повномасштабного вторгнення. Брюссель збереже цей підхід стільки, скільки буде потрібно, і підтримуватиме своїх «українських друзів», сказала вона. Фон дер Ляєн додала, що здійснена 17 січня перша виплата у розмірі 3 мільярди євро із пакету допомоги на суму 18 мільярдів стала «впевненим сигналом» підтримки фінансової стабільності України.