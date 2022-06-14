Китай: Сі Цзіньпін підписав указ про «невоєнне» використання армії

Глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін підписав директиву про «невоєнне» використання збройних сил. Це викликає побоювання, що Пекін може готуватися до вторгнення на Тайвань під виглядом «спеціальної операції», яка не класифікується як війна, передає Radio Free Asia.

Указ набирає чинності 15 червня.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», серед заявлених цілей документа, який складається з шести глав – «підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності, а також регулювання організації та проведення мирних військових операцій».

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Повідомлення з’явилося невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеовиступі на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» закликав до дипломатичного рішення загрози військових дій у Тайванській протоці.

Тайвань ніколи не був під керівництвом Комуністичної партії Китаю та не входив до складу КНР. Проте Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території. Країни Заходу та Японія вважають, що Китай може використати російський сценарій нападу на Україну для вирішення спірних питань із Тайванем.