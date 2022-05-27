Китай і Росія наклали вето на нові санкції ООН проти Північної Кореї через запуски ракет

Китай і Росія наклали вето на резолюцію ООН, пропоновану США, яка посилює санкції проти Північної Кореї у відповідь на її останні запуски міжконтинентальної балістичної ракети.

Голосування в Раді безпеки ООН відбулося 26 травня і стало першою серйозною розбіжністю між п’ятьма постійними членами Радбезу, які мають право вето, щодо резолюції про санкції проти Північної Кореї.

Рада запровадила санкції після першого ядерного випробування Північної Кореї в 2006 році і протягом багатьох років посилювала їх, прагнучи стримати ядерну і ракетну програми КНДР.

Посол США Лінда Томас-Ґрінфілд закликала до єдності перед голосуванням, назвавши шість цьогорічних випробувань Пхеньяном міжконтинентальних балістичних ракет «загрозою для всього міжнародного співтовариства».

Китай підтвердив свою незгоду з новими санкціями напередодні голосування.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай не вважає, що додаткові санкції допоможуть у реагуванні на поточну ситуацію.

Натомість Китай закликав Сполучені Штати вжити «значущих практичних дій» для відновлення діалогу з країною і пошуку політичного вирішення ситуації на Корейському півострові.