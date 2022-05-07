КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря – влада сусідніх країн

Південнокорейські та японські офіційні особи заявляють, що Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря.

Повідомлення від 7 травня з’явилися через три дні після того, як Пхеньян провів своє останнє ракетне випробування, і з’явилися на тлі побоювань, що він готується провести ще одне – ядерне.

У заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї об’єкт названо «невідомим снарядом». Пізніше військові додали, що снаряд виявився балістичною ракетою, запущеною з підводного човна неподалік прибережного міста Сінпо.

Тим часом, міністерство оборони Японії також повідомило в суботу у твітері, що об’єкт може бути балістичною ракетою.

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі у коментарях журналістам після повідомлення про запуск ракети сказав: «Це абсолютно неприйнятно».

Востаннє Пхеньян провів ракетні випробування 4 травня. Від січня КНДР провела 14 випробувань зброї, включно із запуском міжконтинентальної балістичної ракети – вперше з 2017 року.

Держдепартамент США заявив 6 травня, що Північна Корея, схоже, готує свій ядерний полігон Пунгері і може бути готова провести там випробування вже цього місяця.