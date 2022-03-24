Північна Корея випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Північна Корея запустила свою першу нову міжконтинентальну балістичну ракету від листопада 2017 року, викликавши обурення міжнародної спільноти і піднявши напруженість у Південно-Східній Азії.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракета була випущена 24 березня з району Сунань, де розташований міжнародний аеропорт Пхеньяну.

Японський уряд заявив, що ракета була в повітрі 71 хвилину, перш ніж впала в море в межах японської виключної економічної зони.

Сеул назвав випробування «порушенням зупинки запусків міжконтинентальних балістичних ракет, обіцяної головою КНДР Кім Чен Ином міжнародній спільноті».

Білий дім заявив, що «рішуче засуджує Корейську Народно-Демократичну Республіку за її випробування балістичної ракети великої дальності».

«Цей запуск є нахабним порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, без потреби підвищує напруженість і підвищує ризик дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції через її програми озброєння, Північна Корея, яка має ядерну зброю, намагається розробити міжконтинентальну балістичну ракету, яка може нести кілька боєголовок.