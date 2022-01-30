Північна Корея запустила чергову ракету. Це сьоме випробування за місяць

США, Південна Корея та Японія звинуватили Північну Корею в посиленні міжнародної напруженості після того, як 30 січня Пхеньян здійснив випробувальний запуск ще однієї ракети великої дальності.

«Сполучені Штати засуджують ці дії і закликають [Північну Корею] утриматися від подальшої дестабілізації», – йдеться в заяві Індо-Тихоокеанського командування США.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Північна Корея на крок наблизилася до відмови оголошеного нею ж мораторію на випробування ракет великої дальності, тоді як японський уряд назвав дії Пхеньяну «загрозою для нашої країни».

Військові й урядові чиновники Південної Кореї і Японії заявили, що Північна Корея запустила щонайменше одну імовірну балістичну ракету в море біля свого східного узбережжя на початку доби 30 січня. Це стало сьомим випробуванням Пхеньяна за цей місяць.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що, за оцінками, ракета досягла максимальної висоти в 2000 кілометрів і за 30 хвилин пролетіла відстань 800 кілометрів перед тим, як впасти в море.

Аналітики заявили агентству Reuters, що, якщо ці оцінки підтвердяться, то вони можуть свідчити про одне з найбільших ракетних випробувань Північної Кореї за останні роки.

Мацуно сказав, що «запуски балістичних ракет порушують резолюції Ради безпеки ООН, за що [Півночі] був висловлений суворий протест».

У 2021 році КНДР заявляла, що успішно протестувала новий тип балістичної ракети підводних човнів, крилату ракету великої дальності, снаряди, що запускалися з бойових залізничних комплексів, а також те, що було названо «гіперзвуковою ракетою».

Всі ці твердження звучали на тлі переговорів щодо північнокорейської ядерної програми, що зайшли в глухий кут після зриву переговорів між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.