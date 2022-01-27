Північна Корея провела шосте за місяць випробування балістичної ракети

Північна Корея запустила в море дві, ймовірно, балістичні ракети під час шостого раунду випробувань зброї цього місяця.

26 січня південнокорейські військові заявили, що балістичні ракети малої дальності пролетіли 190 кілометрів і досягли висоти 20 кілометрів, перш ніж приземлитися в Японському морі, також відомому як Східне море.

Декілька резолюцій ООН забороняють Північній Кореї, яка володіє ядерною зброєю, проводити випробування балістичних ракет.

В останні місяці Північна Корея нарощує випробування нових ракет, що, за словами деяких експертів, є спробою отримати вплив на будь-які майбутні переговори зі Сполученими Штатами та Півднем.

У 2021 році Північна Корея заявила, що успішно випробувала балістичну ракету нового типу для підводних човнів, крилату ракету великої дальності, зброю залізничного базування та те, що вона назвала гіперзвуковою боєголовкою.

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з ядерних і ракетних питань зайшли в глухий кут після зриву переговорів між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.