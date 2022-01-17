Північна Корея знову запустила балістичні ракети – військові Південної Кореї

Північна Корея запустила дві ймовірні балістичні ракети на схід у море з аеродрому в столиці Пхеньяну, повідомили військові Південної Кореї.

Уряд Японії також повідомив про запуск 17 січня, четверте випробування цього місяця.

Це випробування відбулося після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності 14 січня, через кілька днів після того, як Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяну.

Північна Корея також провела запуски гіперзвукових ракет 5 й 11 січня, хоча уряд Південної Кореї висловлював сумнів, чи має КНДР таку ракету.

Протягом останніх місяців Північна Корея, яка має ядерну зброю, посилила випробування нових ракет, очевидно, намагаючись отримати важелі впливу на можливі майбутні переговори зі США і Південною Кореєю.

У 2021 році КНДР заявляла, що успішно протестувала новий тип балістичної ракети підводних човнів, крилату ракету великої дальності, снаряди, що запускалися з бойових залізничних комплексів, а також те, що було названо «гіперзвуковою ракетою».

Всі ці твердження звучали на тлі переговорів щодо північнокорейської ядерної програми, що зайшли в глухий кут після зриву переговорів між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють Північній Кореї випробування балістичних ракет і ядерні випробування.