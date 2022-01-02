Невідомий незаконно перейшов через кордон Південної Кореї до КНДР – військові

Південнокорейські військові 2 січня заявили, що невідома особа незаконно перетнула кордон країни з Північною Кореєю.

Офіційні особи повідомили, що засоби спостереження помітили людину в східній частині демілітаризованої зони, яка розділяє дві країни. Військові вирушили до цього місця, але не змогли знайти невідомого, який, очевидно, зайшов на територію Північної Кореї.

Уряд Південної Кореї офіційно повідомив Північ про цей інцидент і попросив Пхеньян гарантувати безпеку особи.

Від Північної Кореї негайної відповіді не було.

У вересні 2020 року представники Північної Кореї застрелили південнокорейського чиновника з рибальства, якого вони звинуватили у переході у води КНДР. Пхеньян оголосив про політику по боротьбі з COVID-19, яка передбачає, що в будь-кого, хто незаконно перетинає кордон, стрілятимуть.

Раніше в 2020 році Північна Корея перевела прикордонне місто на повний карантин після того, як північнокорейський перебіжчик пробрався назад до країни з півдня.

Втечі через демілітаризовану зону трапляються рідко, оскільки цей район є одним із найбільш захищених кордонів у світі, там встановлено близько двох мільйонів наземних мін, а також огорожі з колючого дроту, танкові пастки і постійне патрулювання військ.

Близько 34 тисяч північнокорейців перейшли на Південь з 1990-х років, але більшість із них втікають через Китай і потрапляють у Південну Корею через треті країни.

Переходи із Південної Кореї до ізольованої та зубожілої Північної Кореї трапляються рідко.