В Японії помер американський військовий, який 1965 року втік у КНДР

В Японії помер Чарльз Дженкінс, колишній американський сержант, який перейшов у Північну Корею і перебував там протягом майже 40 років.

Дженкінс, якому було 77 років, жив у Японії, де він оселився зі своєю сім’єю після того, як в 2004 році здався американським військовим.

У 1965 році Дженкінс, перебуваючи в демілітаризованій зоні, що розділяє Південну і Північну Кореї, вирішив залишити свою частину і перейти на бік Півночі. Згодом він пояснив свої дії побоюваннями, що його можуть відправити на війну у В’єтнам.

У Пхеньяні Дженкінз займався викладанням англійської, а також грав негативних героїв американців у пропагандистських фільмах.

Після повернення з КНДР військовий суд засудив Дженкінза до 30-денного тюремного ув’язнення, визнавши винним у дезертирстві і сприянні ворогові.