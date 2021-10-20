Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання після ракетних випробувань КНДР

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання після запуску Північною Кореєю балістичної ракети морського базування 19 жовтня. Зустріч відбудеться за ініціативою США, Великої Британії та Франції, повідомляє японський канал NHK.

Проти КНДР запроваджені санкції ООН – через розвиток ядерної і ракетної військових програм. Проте Пхеньян продовжує випробовувати нові носії атомної зброї. Згідно із заявою офіційного Центрального телеграфного агентства Кореї, 19 жовтня країні вдалося успішно запустити нову балістичну ракету з підводного човна.

Північна Корея має один із найбільших підводних флотів у світі, він налічує, за різними оцінками, від 70 до 90 дизельних човнів. Можливість оснастити один із них ядерною зброєю значно погіршить стабільність у регіоні. Крім того, пуск 19 жовтня став восьмим великим випробуванням північнокорейських ракет цього року.

Після пусків 15 і 28 вересня Рада безпеки вже намагалася узгодити заяву з приводу випробувань. Однак узгодити текст не вдалося через позиції представників Росії і Китаю, передає NHK.