Північна Корея випробувала балістичну ракету

Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети, повідомили військові Південної Кореї. Це сталося після того, як Сеул показав свою таку зброю.

«Балістична ракета малої дальності, ймовірно, БРПЛ» (балістична ракета підводного човна), була випущена 19 жовтня з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море, повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Японія заявила, що її первинний аналіз свідчить про те, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети, назвавши запуск «дуже прикрим».

США закликали Північну Корею «утриматися від будь-яких подальших дестабілізуючих дій».

Запуск є останнім у низці випробувань за останні тижні, здійснених Пхеньяном. Деякі з цих випробувань порушували міжнародні санкції.

Минулого місяця Південна Корея успішно випробувала БРПЛ, ставши першою країною без ядерної зброї, яка розробила таку систему.

Запуск ракети Північної Кореї відбувся після того, як посланці США і Південної Кореї зустрілися у Вашингтоні 18 жовтня, щоб обговорити ядерне протистояння з КНДР. Повідомляють, що керівники розвідувальних служб зі США, Південної Кореї та Японії також зустрінуться 19 жовтня у Сеулі.

Спеціальний представник США по Північній Кореї 18 жовтня повторив позицію адміністрації Джо Байдена, що вона прагне «дипломатії» з Пхеньяном і що «немає ворожих намірів» щодо нього.

Переговори між США і Північною Кореєю зірвалися через розбіжності щодо денуклеаризації.

Сполучені Штати хочуть, щоб Північна Корея відмовилася від своєї ядерної зброї, перш ніж санкції будуть послаблені, але Пхеньян поки що відмовляється.